Altın fiyatları 6 Eylül 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydetti. Gram altın rekor tazeleyerek bugün sabah saatlerinde 4 bin 756 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatlarında yükseliş serisi devam ederken yatırımcıları gözlü kulağı açıklanacak olan FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.767,03
Satış: 4.767,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.623,9700
Satış: 7.791,5700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.495,8900
Satış: 31.070,9800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 31.038,00
Satış: 31.232,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.206,83
Satış: 15.589,89
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.509,00
Satış: 31.084,42
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 31.526,07
Satış: 32.312,97
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.614,06
Satış: 3.616,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.343,23
Satış: 4.569,66