Altın fiyatları 6 Eylül 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydetti. Gram altın rekor tazeleyerek bugün sabah saatlerinde 4 bin 756 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yükseliş serisi devam ederken yatırımcıları gözlü kulağı açıklanacak olan FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.767,03

Satış: 4.767,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.623,9700

Satış: 7.791,5700

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 30.495,8900

Satış: 31.070,9800

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 31.038,00

Satış: 31.232,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 15.206,83

Satış: 15.589,89

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 30.509,00

Satış: 31.084,42

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 31.526,07

Satış: 32.312,97

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.614,06

Satış: 3.616,43

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.343,23

Satış: 4.569,66