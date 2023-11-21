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Vali Zülkif Dağlı son olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu eski Başkanı Mehmet Akbaş’ın küçük oğlu T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Protokol Müdürü Mustafa Akbaş ve Eğitimci Fethiye Tarım’ın düğünü için ilimize gelen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet Vali Dağlı’yı da ziyaret ederek bir süre görüştü. Dağlıoğlu, Vali Dağlı’yı yeni görevinden dolayı kutlayarak başarı dileklerini iletti.



Vali Zülkif Dağlı da, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın da eşlik ettiği nazik ziyaret için heyete teşekkür etti.