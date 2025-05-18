Huzurevi yönetimi tarafından planlanan programlar kapsamında, yaşlı bireyler hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli aktivitelere katıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarla, aktif yaşlanma desteklenirken nörogelişimsel süreçlerin de güçlendirilmesi hedeflendi.

Fiziksel aktiviteler, bireylerin günlük yaşam becerilerini korumaları ve sosyal etkileşimlerini artırmaları açısından büyük önem taşıyor. Etkinliklerde huzurevi sakinlerinin keyifli zaman geçirdiği gözlemlendi.

Osmancık Huzurevi yetkilileri, benzer çalışmalarla yaşlı bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı, daha mutlu ve daha bağımsız sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti.



Editör: RIFAT KARA