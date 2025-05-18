Osmancık Belediyesi, bir yandan altyapı yatırımlarını ağırlık verirken, diğer taraftan park ve yollardaki bakım ve tamir işlerine de ağırlık veriyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçe birimi ekipleri tarafından ilçenin Müstahsil Sokağı’nda trafikteki yol görüşünü engelleyen yol kenarındaki ağaçların dallarında budama işlemi yapıldı.

“Daha yeşil ve güvenli alanlar için çalışıyoruz” sloganıyla hareket eden Osmancık Belediyesi ekipleri ayrıca Türk Devletleri Parkı’nda kırık salıncakların değişimi işlemini gerçekleştirdi.



Editör: NURDAN AKBAŞ