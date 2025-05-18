Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, ilçede faaliyet gösteren Osmancık Arama ve Kurtarma Birimi’ni (AKUB) ziyaret etti. Türkiye genelinde sınırlı sayıda ilçede kurulan bu tür yapılar arasında yer almanın önemine değinen Kaymakam Duman, Osmancık’ta AKUB’un faaliyete geçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sırasında birim yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Duman, AKUB’un olası afet ve acil durumlara karşı yürüttüğü eğitim çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Özellikle toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimlerin altını çizen Duman, birimin bölge için büyük bir güven kaynağı olduğunu vurguladı.

Birim personelinin gönüllülük esasına dayalı olarak yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Duman, afetlere karşı hazırlıklı olmanın yalnızca kurumsal değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Ziyaretin sonunda tüm AKUB ekibine teşekkür eden Kaymakam, desteklerinin süreceğini ifade etti.

AKUB’un çalışmaları, sadece afet anlarında değil, öncesinde yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. İlçede afet bilincini yükseltmeye yönelik yapılan bu çalışmalar, halkın da sürece aktif katılımını sağlıyor.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK