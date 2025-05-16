Etkinliğe Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkan Vekili Demet Karacırak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ile birlikte davetliler katıldı.

Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan yılsonu etkinliğinde, özel öğrencilerin aileleriyle birlikte hazırladıkları yiyecek, resim ve el sanatlarından oluşan bir kermes düzenlendi.

Kaymakam Duman, kermes ve yılsonu etkinliğinin açılış kurdelesini, diğer protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte kesti. Osmancık Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin özveriyle hazırladığı eserler ve velilerin hazırlamış olduğu yiyecekler katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Kaymakam Duman, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen, öğrenci ve veliler ile diğer tüm destekçilere teşekkür etti.