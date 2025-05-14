Çorum’un Osmancık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gezginci arıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Teknik personel tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, arıcılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Denetimler kapsamında arı sağlığı, kimliklendirme ve kayıt belgeleri, konaklama izinleri ile çevresel uyum kriterleri detaylı şekilde incelendi. Yetkililer, bu denetimlerle arı hastalıklarının önlenmesi, üretici bilincinin artırılması ve tüketiciye daha sağlıklı bal ürünlerinin ulaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Amacımız, hem üreticimizi korumak hem de doğal döngüde önemli rol oynayan arı sağlığını güvence altına almaktır” denildi.

Editör: Haber Merkezi