Çorum’da engelli vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alanlar özel araçlarla taşınarak, yatağa bağımlı hastalar ise seyyar sandıkta oy kullandı. Osmancık ilçesinde bir sandıkta 14 kişi, evlerine getirilen sandıklarda vatandaşlık görevini yerine getirdi. Evine getirilen 8801 numaralı sandıkta oy kullanan Yıldız Özçelik, sandık görevlilerine teşekkür etti.

Çorum Belediyesi, kent merkezindeki yaşlı ve engellilerin sandığa erişimine yardımcı olmak üzere 2 araç tahsis etti. Özel donanımlı iki araç, talep edilmesi durumunda engelli ya da yaşlı kişiyi evinden alarak oy kullanacağı sandığa götürüyor. Oyunu kullanan vatandaş, aynı araçla evine bırakılıyor. Oy kullanma işleminin başlamasının ardından ilk 5 saatte 10 yaşlı ya da engelli vatandaşın belediye ekiplerince sandığa taşındığı öğrenildi.

Öte yandan asırlık çınarlar da oyunu kullandı. İlimiz Oğuzlar ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki iki kişi, yakınlarının yardımıyla gittiği okullarda oylarını kullandı. İlçenin en yaşlılarından 103 yaşındaki Zeynep Kasap, oğlu Adem Kasap ile geldiği Oğuzlar Ortaokulu'nda 1006 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kasap, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oğluyla birlikte evine döndü.

103 yaşındaki Hacı Hasan Turan da oğlu Ahmet Turan'ın yardımıyla Oğuzlar İlkokulu'ndaki 1005 numaralı sandıkta oy verdi. Sungurlu ilçesinde yaşayan Hilmi Çağlı ise oy kullanmaya ambulansla getirildi. 112 Acil Servis görevlilerinin yardımıyla Mehmetçik İlkokulu'na getirilen Çağlı, 1008 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

(AA)