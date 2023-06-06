Alınan bilgiye göre Hayriye Kabasakal'dan haber alamayan yakınları kontrol etmek için yaşlı kadının Kale Mahallesi Celep Sokak’ta bulunan evine geldi.
Kapının acılmaması üzerine Kabasakal'ın hayatından şüphe eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Durumun ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Merdiven yardımı ile dairenin kapısının acılmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettini belirledi.
Kabasakal'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.