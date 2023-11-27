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Olay Gülabibey Mahallesi Vatan Caddes'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Osman Koçak(77)'tan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ve çilingir yardımı ile içeriye giren ekipler Koçak'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan inceleme sonrası Koçak'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.