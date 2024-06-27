Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede son olarak uzun yıllar İznik’te yaşamış şair Nazif Sabancı’nın hayatı ele alındı. Çekimler Süleyman Paşa Medresesi’nde bulunan İznik Belediyesi’nin kurmuş olduğu Tarih Arşivi’nde gerçekleşti.

1945 yılında Bulgaristan’ın Kamçıya köyünde dünyaya gelen Nazif Sabancı çocukluk yaşlarında ailesiyle birlikte Çorum’a yerleşti. 11 yıl Çorum’da kalan Sabancı ve ailesi buradan İznik’e göç etti. 1962 yılından bu yana İznik’ten bağını hiç koparmayan şair Nazif Sabancı 28 Şubat darbesi gecesinde uykusundan uyandığında gelen bir ilham ile o günden bu yana şairlik yapıyor. Çıkardığı ‘Surun Dibinde’ yayınıyla şiirlerini bir kitapta toplayan Sabancı hala yazmaya devam ediyor.

Editör: İHA AJANS