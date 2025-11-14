ÇORUM HABER’in eski mensuplarından Yusuf Ziya Leblebici’nin Başkanı olduğu Kardelen Sanat Derneği, “62. Yaşayan Değerlerimiz Onur Ödülleri” programını, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul Avcılar’daki Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Program, saat 16.00’da kokteyl ve sergi açılışı ile başlayacak, saat 18.00’de “Engelsiz Yaşam Şiir Yarışması” ödülleri, saat 19.00’da ise Yaşayan Değerlerimiz ödülleri verilecek. Programda halkoyunları gösterileri ile Neşe Dilekçioğlu ve İsmail Işık’ın konserleri de yer alıyor.