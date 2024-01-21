İl Müftülüğü koordinesinde öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 33 kişilik umre grubu dualarla kutsal topraklara yolcu edildi.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 33 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere ilimizden kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama için Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sabah namazı sonrası düzenlenen program, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı.



Din görevlilerimizin seslendirdiği ilahiler, tekbir ve telbiyelerle devam eden program, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül’ün umrecilere yaptığı bilgilendirme ve akabindeki dua sonrası tamamlandı.