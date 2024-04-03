Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 15. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 16. tur oylaması bayram tatili sonrasında yapılacak.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 14 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 15. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, oylardan 70'i de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 16. tur oylamayla Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek tatil arasından sonra devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

(AA)

Editör: AA AJANS