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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Milletvekili Ahlatcı, Çorum’da 20 yıldır başarı ile taşınan AK Parti bayrağını hep birlikte gelecek yıllara da taşımanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir hizmet düşüncesinin olmadığını açıklayan Milletvekili Ahlatcı, “İstanbul ve Ankara’yı görüyorsunuz, bunların yaptığı en büyük hizmet heykel açmaktan ibarettir. AK Parti belediyemizin Çorum’da neler yaptığını tek tek görüyoruz. Bayrağımızı bundan sonrada kim devam ettirecekse bizim başkanımız olarak devam ettirecektir” dedi.

Mazisi zaferlerle dolu AK Parti bayrağını Çorum’da yere düşürmeyeceklerine vurgu yapan Milletvekili Ahlatcı, “AK Parti’mizin Bayrağını Çorum’da yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Burada karşımızda bir blok var biliyorsunuz. Birbirimizle uğraşmayacağız, kenetleneceğiz. Ne yaparsak yapacağız bayrağımızı yere düşürmeyeceğiz. Gece gündüz başkanımızın yanında sonuna kadar mücadele edeceğiz, sabahlara kadar çalışacağız. Biz hepimiz aynı bayrağın altında, 31 Mart akşamı ellerimizde bayraklarla hep birlikte kazandığımız zaferimizi kutlayacağız” diye konuştu.