Karaismailoğlu, Çorum'un Laçin ilçesinde düzenlenen "Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni"nin ardından kent merkezinde inşası devam eden İskilip Farklı Seviyeli Kavşak Çalışması'nı yerinde inceledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, ardından Valilik toplantı salonunda ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'yı ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra partililerle yaptığı toplantıda, 2023 seçim sürecinin başladığını, teşkilatın çok çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ulaştırma alanında yaptığı önemli yatırımların halka iyi anlatılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, "Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiye devrim niteliğindeki açılışları sessiz, sedasız yaparak, kendi altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. 20 yıl öncesindeki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark var. 20 yılda ülkemizin ihtiyaçlarını iyi tespit ettik, iyi kararlar aldık, iyi bir planlama çerçevesinde Türkiye'mizin her tarafını hareketlendirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yıl önce önemli hedefler belirlediğini, bu hedeflere ulaşılması için ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bugün Türkiye'de 29 bin kilometre bölünmüş yol var. Kolay değil. İhracat rakamlarının rekorlar kırması, bu yıl 250 milyar dolar, kısa zamanda 500 milyar dolara çıkacak olması, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında olmamız, bu büyüme rakamlarını elde etmemiz tabii ki tesadüf değil. Çok çalışıldı, çok bedeller ödendi." ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız planlı çalışmalar sayesinde ülkemizin büyümesine 10 katı etki sağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarıyla Türkiye'nin istihdamının, üretiminin, sanayisinin, turizm ve tarımının geliştiğine işaret eden Karaismailoğlu, 29 bin kilometrelik bölünmüş yol sayesinde her yıl 1 milyar litre akaryakıt ile 7 milyar saat zaman tasarrufu sağlandığını vurguladı.

Karaismailoğlu, "Siz bir bölgenin ulaşımını ne kadar hızlı, konforlu ve güvenli yaparsanız, o bölgenin üretimine tam 10 katı etki ediyorsunuz. Biz, son 20 yılda bakanlık olarak tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık ama bunun üretime etkisi 1 trilyon doların üzerinde. Yine milli gelire etkisi 600 milyar liranın üzerinde. Yaptığımız planlı çalışmalar sayesinde ülkemizin büyümesine 10 katı etki sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok şey başardığına işaret eden Karaismailoğlu, son 20 yıldır milletin parasının millet için harcandığını ifade etti.

Bakanlık olarak 2053'e kadar yapacakları 198 milyar dolarlık yatırımı planladıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, yeni dönemde demir yolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini vurguladı.

"Durmak yok yola devam" demek için çok çalışmak gerekiyor

Karaismailoğlu, Türkiye'nin önünde önemli bir seçimin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde önemli bir seçim süreci var. Bu seçim sürecine başladık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde her hafta bir ilde miting yapıyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Yaptığımız işlerden eminiz. Vatandaşımız da kimin ne yaptığını ne için çalıştığını görüyor ama biraz da anlatmamız, vatandaşın gönlüne girmemiz gerekiyor. Eksiklerimizin olduğu bölümler, vatandaşlar da olabilir. Onlara daha çok anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'durmak yok yola devam' demek için çok çalışmak gerekiyor. Öyle ithal danışmanlarla ithal mühendislerle bu iş olmaz. Vatanını, milletini seven kadrolar geldiği zaman bakın neler oldu Türkiye'de. Türkiye bütün dünyanın gıpta ettiği işleri nasıl yaptığını bütün dünya biliyor, bütün dünya artık Türkiye'yi izliyor. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, onun dünyaya verdiği yön, söylediklerinin dünya tarafından nasıl hissedildiği, yorumladıkları ve dünyadaki olan hareketlerde nasıl Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin görüşleri aranıyorsa bundan sonra çok daha güçlü bir sesle dünyaya hissettirmemiz için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çorum'un 'Ben buradayım' demesi gerekiyor. Hep birlikte çalışacağız."

Karaismailoğlu, Gazi Caddesi'nde esnafı, ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.