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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 24,9, daire sayısı yüzde 35,0 ve yüzölçümü yüzde 21,7 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 53,8'i konut alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,1 milyon metrekare iken; bunun 21,0 milyon metrekaresi konut, 10,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 64,7 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Belediyeler tarafından 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 14 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 14,9 ve yüzölçümü yüzde 14 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 57’si konut alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 23,7 milyon metrekare iken; bunun 13,5 milyon metrekaresi konut, 5,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 72,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Belediyelerce 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.