CAMİDE BABY SHOWER DÜZENLEDİLER, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Geleneksel olarak anne adayının doğum öncesinde yakınlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptığı baby shower organizasyonlarından biri bu kez alışılmışın dışında bir mekânda gerçekleşti. Kocaeli’de bir çiftin bebek haberi üzerine düzenlediği kutlamanın adresi bir cami oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde cami içerisinde süslemeler yapıldığı ve etkinliğe katılanların poz verdiği anlar yer aldı.

TOPLUMSAL TEPKİ BÜYÜYÜNCE MÜFTÜLÜK DEVREYE GİRDİ

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dini mekânlarda bu tür etkinliklerin yapılmasına yönelik eleştiriler de beraberinde geldi. Tepkilerin artması üzerine Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

MÜFTÜLÜK: “İZİN ALINMAMIŞ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin hiçbir resmi izin alınmadan gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kocaeli’de bir camide baby shower adı altında gerçekleştirilen etkinlik, müftülüğümüzün bilgisi ve izni dışında gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.”

SOSYAL MEDYADA “CAMİDE PARTİ OLMAZ” TEPKİSİ

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, “Cami ibadet yeridir”, “Bu mekânların kutsallığına saygı duyulmalı” ve “Camide parti olmaz” şeklinde paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.