Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya’nın (32) vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kaya, KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastaneden teslim alınan Kaya’nın cenazesinin Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kaya’nın ölümüyle birlikte Sivas’ta bu yıl kene kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı