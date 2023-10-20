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Çorum’da bir firmada görev yapan sosyal medya uzmanı Ertuğrul Yumutkan da, Türkiye’den bu prestijli etkinliğe katılanlar arasındaydı. Ertuğrul Yumutkan, dev teknoloji firmalarının katıldığı etkinlikte, farklı ülkelerin girişimcileri, yatırımcıları ve basın mensupları ile tanışıp fikir alışverişi yapma fırsatını buldu.

Foruma katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, forumun son beş yılda bilişim teknolojileri endüstrisinin gelişimine yönelik son trendleri ve beklentileri ele alan Orta Asya'nın en büyük dijital diyalog platformu haline geldiğini vurgularken, "Yapay zekâ artık bilim kurgu değil, gerçek oldu. Yapay zekâ teknolojilerinin etkisi, elektriğin ve internetin keşfi kadar devrim niteliğindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca, yapay zekânın insanların yaşam tarzını kökten değiştirebilme, iş süreçlerini otomatikleştirme ve büyük ekonomik değer yaratma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti.