Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, mahalle başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Seçim çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu şehrin hizmete ihtiyacı var. Bizim de yapacak daha çok işimiz var. Birlikte çok yol yürüyeceğiz, teşkilatlarımızla beraber omuz omuza yürek yüreğe sıkılmadık el, girmedik kapı bırakmayacağız. Gönüllere girmeye, şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024’te rekor oyla yeniden yeni bir başlangıç yapacağız” dedi.