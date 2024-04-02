Alınan bilgiye göre H.E.A.(17) ile M.Ç.(17) Buharaevler Mahallesi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu önünde 'Yan baktın' meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., yanında bulunan bıçakla H.A.E.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı.
Yaralı H.A.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Editör: Haber Merkezi