CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, son günlerde sık sık kazaların yaşandığı İlim Yayma Kavşağı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gündem dışı söz alarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İsmail Bölükbaş’ın İlim Yayma Kavşağı hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

Birinci dereceden Çorum Belediyesi üzerinden Çevreyolu’ndaki kazaların değerlendirmesinin doğru olmadığını ifade eden Yılmaz, “Geçen ay ölümlü kaza, dün kaza, bugün internet sitelerinde gördük yine kaza. Sadece İlim Yayma Cemiyeti’nin olduğu kavşak değil bütün Çevreyolu, Çorumlu vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Geçen ay mecliste söyledik, tren yolu gelmiyor, havaalanı gelmiyor bu kentin milletvekilleri ihaleyi belediyenin üzerine atıp görmezden gelenlere sesleniyorum. Kentin valisine, milletvekillerine, karayolları bölge müdürüne, genel müdürüne ve tabi ki belediyeye sesleniyorum. Sesimizi ne zaman duyacaksınız. Ne zaman kenetlenecek bu şehir? Ne zaman kente bir hizmet alabilmek için birlik ve beraberlik içinde olacağız? Bazı görevini yapamayanların konuyu belediye üzerinden tartıştırtmaya çalıştığını görebiliyoruz. Biz de bunu muhalefet olarak doğru bulmuyoruz. Ancak kimse yapmıyorsa buyurun elimizi taşın altına koyalım belediye olarak biz üstlenelim” dedi. (Nurdan AKBAŞ)