Richard Monkaov tarafından yazılan Sinan Pekinton tarafından yönetilen oyun bugün saat 20.00 ve yarın ise 14.00 ve 20.00 olmak üzere 3 kez Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda seyirci karşısına çıkacak.

Biletleri Biletinial.com ve Tiyatro Salonu gişelerinden 30 ve 45 TL’den satışa sunulan oyunun konusu ise şu şekilde açıklandı: “Oyunda bir anne, küçük bir çocukken ortadan kaybolan oğluyla yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelir; ancak bu pek de iyi bir haber değildir. Çünkü olaylar istediği şekilde gelişmez”

Beril Geylek, Buğrahan Yanık ,Oğuzhan Vartolioğlu, Belgin Alptekin, Yelda Püsküllü, M. Enes Vatansever, Muhammed Yusuf Öztürk ve Tude Alaca’nın rol aldığı oyunda Sezai Yılmaz, E. Cemil Başdoğan, Yavuz Topcuoğlu, Aslı Atmaca, Elif Hilal Karakelle ve Tuba Önal da sesleri ile destek sağlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ