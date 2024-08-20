Geçtiğimiz günlerde Çorum Kurucu İl Başkanlığına atanan Emre Hidayet Mert’in ardından Merkez İlçe Başkanlığına ise Kazım Yağlı getirildi.

Kazım Yağlı yaptığı açıklamada, kendisine bu görevi layık gören partinin Genel Merkez yöneticilerine teşekkür ederek, Halkın Sesi Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevini en iyi şekilde yapmak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi.

Halkın Sesi Partisi Kurucu İl Başkanı Mert ise, Kazım Yağlı’ya yeni görevinde başarılar dilerken, ilçelerde de teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Editör: Haber Merkezi