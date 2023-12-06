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Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ve Güreş İl Temsilcisi Levent Kaleli ile birlikte ÇORUM HABER’i ziyaret eden İsmail Yağbat, Spor Müdürümüz Hüseyin Aşkın’a açıklamalarda bulundu. Yağbat, Belediye olarak Çorum’u spor kenti yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederken, Çorum’a aldıkları organizasyonlarla iddialarını desteklediklerini söyledi.

Belediye olarak, 4 yılı aşkın görev sürelerinde Çorum’a her yıl en az bir büyük spor organizasyonu aldıklarının altını çizen İsmail Yağbat, gerek Valilik, gerek Gençlik ve spor İl Müdürlüğü ile birlikte başarılı ortak çalışmalara imza attıklarına vurgu yaptı.

“Çorum’u spor şehri yapma iddiamız var” ifadesini kullanan Yağbat, “Bugüne kadar Çorum’a sporda da birçok organizasyon kazandırdık. Çorum’u spor şehri yapma iddiamız devam ediyor. Gerek tesisleşme, gerekse organizasyon bakımından bugüne kadar çok önemli işlere imza attık. Bugüne kadar Çorum’a önemli organizasyonlar aldık. Bu organizasyonlar hem Çorum’un tanıtımına, hem de Çorum ekonomisine ciddi bir katkı sağladı.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte Çorum’a daha büyük organizasyonlar alabilmek için girişimlerimiz sürüyor. Yeni salonumuzun da hizmete açılmasıyla uluslararası organizasyonlara da talip olacağız” şeklinde konuştu.

NAZMİ AVLUCA VE MAHMUT ATALAY’IN

İSİMLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA VERİLDİ

Türk güreşinin efsanelerinden hemşehrilerimiz, merhum Mahmut Atalay ve Nazmi Avluca’nın isimleri Çorum’da düzenlenecek olan Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’na verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 8-10 Aralık tarihlerinde, Çorum’da düzenlenecek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın organizasyonunda Çorum Belediyesi’nin de yer aldığını belirtirken, Çorum’un iki efsane güreşçisinin isminin şampiyonaya verilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yağbat, bu konuda Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu’nun büyük vefa örneği gösterdiğini belirterek, Eroğlu’na teşekkür etti.

MAHMUT

ATALAY

KİMDİR

Şampiyonaya ismi verilen Mahmut Atalay, 30 Mart 1934’de Çorum’da dünyaya geldi. 1968 yılında Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından “Dünyanın En Teknik Güreşçisi” seçilen Mahmut Atalay, göğüs çaprazı, koltuk altı, dönerek ayaklara dalma gibi kendine has teknikler geliştirdi. 150 kez millî takıma seçildikten sonra 1968 yılında güreş kariyerine nokta koydu ve ardından 16 yıl boyunca millî takımda antrenörlük yaptı.

Atalay, 73 ve 78 kilolarda güreşirken, kariyerinde sayısız Türkiye derecelerinin yanı sıra 2 Akdeniz, 2 Balkan, 2 Avrupa, 1 Dünya, 1 Olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. 1 Dünya ikinciliği, 1 Dünya üçüncülüğü ve 1 de Olimpiyat ikinciliği bulunan Mahmut Atalay, 4 Aralık 2004’te Ankara’da vefat etti.

NAZMİ

AVLUCA

KİMDİR

Halen hayatta olan Nazmi Avluca ise 14 Kasım 1976’da Kargı’da dünyaya geldi. Grekoromen stil 84 kiloda defalarca Türkiye derecesi elde eden ve milli mayo ile ülkemizi temsil eden Nazmi Avluca, 2 kez Dünya, 4 kez Avrupa şampiyonu olurken, 2008 Olimpiyatları’nda ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Avluca, FILA tarafından 2006 yılında “Dünyanın En İyi Grekoromen Güreşçisi” seçildi.

TEKNİK TOPLANTI YARIN

Çorum’da, 8-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın teknik toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Anitta Otel’de gerçekleştirilecek toplantının saat 17.00’de başlayacağını belirtirken, şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara şimdiden başarı dileklerinde bulunduğunu söyledi.