Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası 40 öğrencilerin katılımı başlayan “Dış Ticaret” eğitimleri sonunda öğrencilerin Çorum’un elçisi olması hedefleniyor.

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Geçtiğimiz Kasım ayında Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirmenin ardından başlayan 40 saatlik eğitimler büyük bir heyecanla devam ediyor. 
Üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak olan eğitimlerde öğrencilerin hem kendilerini geliştirmeleri hem de Çorum’un dış ticaret elçileri olmasının planlandığı belirtildi. 

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