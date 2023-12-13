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Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası 40 öğrencilerin katılımı başlayan “Dış Ticaret” eğitimleri sonunda öğrencilerin Çorum’un elçisi olması hedefleniyor.



Geçtiğimiz Kasım ayında Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirmenin ardından başlayan 40 saatlik eğitimler büyük bir heyecanla devam ediyor.

Üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak olan eğitimlerde öğrencilerin hem kendilerini geliştirmeleri hem de Çorum’un dış ticaret elçileri olmasının planlandığı belirtildi.