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Merhum Fazlı Sınayuç’un eşi, merhum Enver Olcay Sınayuç, merhum Osman Tuncay Sınayuç ve Sevim Yücel’in anneleri, merhum İsmail Yücel ile Leyla Sınayuç ve Ayşe Sınayuç’un kayınvalidesi, Gazetemiz Haber Müdürü Volkan Sınayuç ve Ahlatcı Altın Rafinerisi’nden emekli Hayrettin Sınayuç’un babaannesi olan Cemile Sınayuç önceki akşam Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki hafta önce hastanede tedavi altına alınan ve bir süre yoğun bakımda tedavisi süren Cemile Sınayuç önceki akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi dün Ankara’da ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.