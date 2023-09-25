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Çorum merkez ve ilçelerinde yoğun şekilde ekilen ayçiçeği, üreticinin umut kapısı oldu. Güzelliğiyle tarlaları süsleyen ayçiçekleri, görenleri mest ediyor.

Güneşi selamlayan, gökyüzüne gülümseyen ayçiçeği, umudun, bereketin rengi oldu. Ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil renklerinin uyumu ile görsel şölen sunuyor.

Çorum’da bazı bölgelerde ayçiçeği daha erken çiçek açarken, olgunlaşma dönemi başladı. Bazı bölgeler ise ayçiçeği henüz yeni çiçek açtı.

SARI ŞÖLEN

“Doğanın sarı gelini” olarak adlandırılan ayçiçeği, fotoğraf tutkunlarının da adresi haline geldi. Gençler, sarıya boyanan tarlaları görünce sosyal medya hesapları için fotoğraflar çekişmeyi ihmal etmiyor. Ayçiçeği, Ağustos sonu veya Eylül ayı başında hasat edilecek. Hasadın ardından kurutulan ve hazır hale gelen ayçiçeği yağlık ve çerezlik olmak üzere satılacak.

Sosyal medyanın yeni trendi de ayçiçeği tarlaları oldu… Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalara gelin-damat adayları ve fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor. Ayçiçeğinin güneşe dönük hali, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor.

AŞIRI SICAK ÜRETİMİ VURDU

ÜRETİCİ YAĞMUR BEKLİYOR

Bu arada aşırı sıcaklar ayçiçeği üretimini olumsuz etkiledi. Çorum ve Konya bölgelerinde ciddi bir ayçiçeği üretimi vardı ancak fiyatların düşük kalmasından dolayı üreticiler bu yıl aynı ekim alanlarını daralttılar. Bu da ülke üretiminde de ciddi bir düşüş anlamına gelmekte. 100 yılın en sıcak günlerini yaşadığımız bu günlerde gerek ayçiçeği ekim alanının azalması, gerekse kuraklık nedeniyle üretimde düşüş bekleniyor. Ayçiçeği üreticisi rahat bir nefes alabilmek için yağmur bekliyor.