19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlik ve gelecek vadeden enerjisini temsil eden, önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün milletimizin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azim ve kararlılığıyla kazanılan bu destansı zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yakmasıyla başlayan bu yolculuk gençlik ruhunun ve azminin timsali olmuştur. Gençlerimiz bir milletin geleceği, ülkemizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın mimarlarıdır. 19 Mayıs ruhu gençlerimize özgüven aşılar, onları geleceğe umutla bakmaya teşvik eder. Bu önemli gün, gençlerimizin sorumluluklarını kavramaları ve ülkelerine olan bağlılıklarını pekiştirmeleri için bir fırsattır. Bu vesile ile Tüm şoför esnafı camiası adına gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum.”

Editör: Haber Merkezi