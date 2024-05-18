Milli mücadelenin fiilen başladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şunları belirtti:

“Tarihe yön veren en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs, Türk milleti için hem bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı hem de çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu açısından büyük bir öneme sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı bu gün Türk milletinin Milli Mücadele’yi kazanması yolundaki ilk adımdır. 19 Mayıs sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı da ifade ettiğimiz özel bir gündür. Türk milletinin gurur kaynağı olduğu kadar, dünyada işgale uğramış tüm milletlere örnek olan bir bağımsızlık hareketidir. Atatürk 19 Mayıs’ı gençlere armağan ederek Türkiye'nin modern bir ulus olarak ilerlemesi için Cumhuriyet’in ilkelerini gençliğe emanet etmiştir. Gençliğe emanet edilen bu ilkeler, milli birlik ve beraberliğimizin korunması, demokrasinin güçlenmesi ve ülkenin kalkınması için önemli bir rol oynar. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs’ın 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadelemizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ