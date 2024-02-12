Kaza, Alaca'nın Budak Ören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Alaca ilçesi istikametine gitmekte olan Yasemin A. (41) yönetimindeki 55 NR 733 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla atıp boş araziye uçtu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Yasemin A. (41) ile otomobilde bulunan G.S.D. (15) ve Ö.L.D. (3) adlı iki çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Editör: İHA AJANS