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*** Çorum’da yarım kalmış projelerin toplam maliyetinin 800 milyon TL olduğunu belirterek “Yazık değil bu ülkenin parasına, vicdanınız sızlamıyor mu?” diye soran Tahtasız; “İktidar Çorumluların umuduyla oynuyor. Eğer Çorum halkı hak ettiği yatırımları alamıyorsa bunun sorumlusu AK Parti milletvekilleri ve il başkanlarıdır. Mmilletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Söz verdiğiniz işlerin takipçisi olacağım. Çorumun hak ettiği yatırımları alana kadar mücadele edeceğim. Gelin Çorum'a hep birlikte yatırımların gelmesi için çalışalım, güzel Türkiye'miz bugün bu hâldeyse bunun sorumlusu da AKP iktidarıdır” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’un sorunlarını TBMM’de gündeme getirmeye devam ediyor. Milletvekili Tahtasız Çorum’un ekonomik, sağlık ve toplumsal sorunlarını önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak dile getirdi.

Çorum'un 8 ayda yaklaşık 2.5 milyar dolarlık ihracat rakamlarıyla Türkiye'de en fazla ihracat yapan 13. il olduğunu, bölge şampiyonu olmasına rağmen devlet yatırımlarından hak ettiği payı alamadığını söyleyen Mehmet Tahtasız, 22 yıldır iktidarda bulunan AKP’nin verdiği sözleri de tutmadığını açıkladı.

Milletvekili Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum gereken yatırımları alamadığı gibi mevcut devlet yatırımları da bir bir kapanmakta. Öyle ki şeker fabrikamız kapandı, çimento fabrikamız kapatıldı ve şeker fabrikası özelleştirildi. Çorum'un 7 bin 500 yıllık tarihi var ancak diğer taraftan 7.500 tane de sorunu var. Çorum'da vaat çok, devlet yatırımı yok denecek kadar az. Sağlıktan sanayiye ulaşımdan eğitime kadar birikmiş sorunlarımız var, verilen ama tutulmayan sözler var”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'un çözüm bekleyen sorunları çözülünceye, devlet yatırımlarından hak ettiği payı alıncaya kadar her platformda konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğini de bildirdi.

Bir çok şehirde olduğu gibi Çorum’da sağlık hizmetlerinin aksadığını, devlet hastanesinin olmadığını, 6 yıl önce kapatılan hastanenin bir türlü yeniden açılamadığını, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise uzman doktor eksikliği nedeniyle hasta yoğunluğunu kaldıramaz hale geldiğini anlatan Tahtasız, AKP iktidarı döneminde her yere havaalanı yapılmasına rağmen, Çorum’da havaalanı bulunduğunu, temeli atılan ve yüzde 22’si biten havaalanının çürümeye terkedildiğini, demiryolu ve hızlı trenin ihracat şampiyonu Çorum’a çok görüldüğünü, 1 trilyon para harcanan ve 2021’de açılacağı söylenen Kırkdilim tünellerinin halen açılamadığını, seçimlerden önce verilen sözlere rağmen bir çok yolun halen tamamlanamadığını, Obruk Dutludere tarımsal sulama projesi ile diğer sulama yatırımlarının bir türlü bitmediğini, Çorum’a verilen acemi birliği ve polis moral eğitim merkezinden ise ses olmadığını açıkladı.

Konuşmasında Çorum’da yarım kalmış projelerin toplam maliyetinin 800 milyon TL olduğunu belirten Tahtasız: “Yazık değil bu ülkenin parasına, vicdanınız sızlamıyor mu? Daha sayacak çok eksik, söylenecek çok söz var. İktidar Çorumluların umuduyla oynuyor. Eğer Çorum halkı hak ettiği yatırımları alamıyorsa bunun sorumlusu AK Parti milletvekilleri ve il başkanlarıdır. Çorum’un milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Söz verdiğiniz işlerin takipçisi olacağım. Çorumun hak ettiği yatırımları alana kadar mücadele edeceğim. Gelin Çorum'a hep birlikte yatırımların gelmesi için çalışalım, güzel Türkiye'miz bugün bu hâldeyse bunun sorumlusu da AKP iktidarıdır” diye konuştu.