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Ek motorlu taşıtlar vergisini veya diğer vergi borçlarını ödemek üzere Hasanpaşa Vergi Dairesi’ne giden mükellefler, hoş bir sürprizle karşılaştılar ve kendilerine ikram edilen çikolata-kolonya ile mutlu oldular. Vergi Dairesi’nin bu sıcak ve sempatik dokunuşu, mükelleflerde büyük memnuniyet yarattı.

Vergi dairelerinin genellikle resmi ve ciddi atmosferi, bu samimi yaklaşımla hoş ve dostane bir ortama dönüşüyor. Hasanpaşa Vergi Dairesi’nde mükelleflerle kurulan olumlu ilişki, ikramlarla da sınırlı kalmıyor; güleryüzlü karşılama ile, vergi ödemenin, herkesin paylaşması gereken vatani bir görev olduğu bilinci de pekiştiriliyor.