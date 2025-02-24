İl Defterdarlığı tarafından saat 09.30’da gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, İl Defterdarlığı yetkilileri, çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İl Defterdarlığı’nın çelengi Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından program sona ererken, Vergi Haftası etkinlerinin startı da verilmiş oldu.

Editör: HABER MERKEZİ