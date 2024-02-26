İl Defterdarlığı tarafından saat 10.00’da gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, İl Defterdar Vekili Sertan Köylü, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, İl Defterdarlığı yetkilileri, çalışanları ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İl Defterdarlığı’nın çelengi Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından program sona ererken, Vergi Haftası etkinlerinin startı da verilmiş oldu.