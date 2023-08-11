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Nazmiye Kavuklu’nun eşi, İzmir’de yaşayan Melek Topak, Malatya’da görev yapan Dr. Meral Karadağ ve Almanya’da bulunan Hüseyin Kavuklu’nun babası Veli Kavuklu, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Malatya’da bir hastanede tedavisi devam eden Veli Kavuklu, vefat etti. Veli Kavuklu’nun vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi saat 14.30'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılan törenin ardından ikindi namazından sonra Mecitözü – Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.