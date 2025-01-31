Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse (55), hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Satılmış Köse’nin vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.

Mecitözü Hıdırlık Mahallesi’nde ikamet eden, Seyran Köse’nin eşi, Hıdırlık Mahallesi eski Muhtarı Ali Köse’nin ağabeyi, Aydan, Cannur ve Salim Köse’nin babaları olan Satılmış Köse’nin cenazesi 1 Şubat Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mecitözü İlçesinde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR