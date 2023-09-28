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Belediye, Mevlid Kandili’ne özel olarak İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje öğrencilerinin oluşturduğu koroyu Çorum’a getirdi.

İstanbul Üsküdar Hakkı Demir AİHL Musiki Proje Okulu öğrencilerinin “Veladetten Risalet”e” isimli konseri geçtiğimiz akşam saat 19.00’da Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İnsani Değerler Platformu yöneticisi Necat Yazıcı, Belediye birim müdürleri, okul müdürleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği program büyük beğeni topladı.

Üsküdar Hakkı Demir AİHL Musiki Proje Okulu öğrencileri ayrıca Akşemseddin Camii’nde Mevlid-i Nebi özel kandil programı da düzenlediler.