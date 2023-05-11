Tahtasız, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Milletvekili Adayları için destek istedi.

Ziyaret sırasında ülke ve Çorum gündemi ele alınarak, seçim çalışmaları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete; DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, CHP İl Muhasibi Nevzat Biçer, CHP İl Başkan Yardımcıları Burhan Erdem, Ertuğrul Demiran, parti yöneticisi Murat Onur Uçar ile Kooperatif Müdürü Cihan Olur da hazır bulundu.

Kooperatif Başkanı Vedat Canbek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız’a teşekkür etti, başarılar diledi. (Haber Merkezi)