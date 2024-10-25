İlçelerdeki çalışmaların son durumu, genel asayiş, sağlık, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılan hizmetlerin görüşüldüğü Kaymakamlar Toplantısı, Vali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kaymakamlar yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Vali Ali Çalgan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçelerdeki hizmetlerin etkinliğini artırmak için işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda sağlık alanında yapılan yatırımların yanı sıra eğitimdeki gelişmeler, kültürel etkinlikler ve sosyal projeler üzerinde de duruldu. Asayişin sağlanmasına yönelik alınan önlemler ve ekonomik kalkınma stratejileri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantı sonunda, katılımcılara teşekkür eden Vali Çalgan, hizmetlerin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasının, yerel yönetimlerin koordinasyonunu güçlendireceği ve daha verimli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ