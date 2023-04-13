Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin internetin karanlık yüzü deep webte yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sonucu 20 şüpheli hacker, Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalayıp, uçakla kentte getirildi.

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri son zamanlarda şirketlerin sistemlerinde veri ihlallerinin olduğunun bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldı. Gönderdikleri sahte maillere tıklayan kurbanlarının şifrelerini ele geçirdi ve bu bilgileri dolandırıcılara sattı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda vatandaşın kimlik, adres, kredi kart bilgilerini ele geçirme ihtimali önlendi.

Şebekenin platformuna herkes üye olamıyordu. Üye olmak için içeriden birilerinin referans olması gerektiği ve içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlatıp ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmaları gerektiği ortaya çıktı. Şebeke, kurdukları illegal platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattığı belirlendi.