Dün Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'in okulu ziyaretinin ardından bugün apar topar okul bahçesindeki çam ağaçlarının kesilmeye başlandığını dile getiren vatandaşlar, yeşil alanlarının yok edilmesini istemiyor.

En az 40-50 yıllık olduğu değerlendirilen okul bahçesindeki ağaçlar görevliler tarafından tek tek kesilmeye başlanırken duruma tepki gösteren okul velileri, okulun yanına herkese açık park yapılmasını istemediklerini bildirerek, ağaçların kesiminin durdurulmasını istiyor. Durumu 'ağaç katliamı' olarak nitelendiren bir veli, "Kamuoyu bu konuda bilgilendirildi mi? Okul bahçesi kamuya açık bir park olabilir mi? Bu çocuklarımız için ne kadar güvenli soruyorum sizlere. Lütfen bu katliama bir son verilsin." diye konuştu.

MİLLET BAHÇESİ GİBİ OLACAK

Hatırlanacağı üzere dün okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eti Anadolu Lisesi’nin eski binasının yıkılarak yeniden yapılmasıyla birlikte eski binanın yerine öğrenciler basketbol sahası yapacaklarını ve okul bahçesini de yeniden bakım ve onarımdan geçirerek, burayı da Millet Bahçesi tarzında bir alana kavuşturacaklarını söylemişti. Okul ziyaretinin haberi ve fotoğrafları basınla paylaşılmıştı.