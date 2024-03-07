Çorum Haber mikrofonlarını vatandaşlara uzattık pide zammı hakkında görüşlerini aldık.

Zamlara tepki gösteren bir vatandaş, “10 bin lira emekli maaşı alan vatandaşlar nasıl pide yiyecek?” diye sordu.

Zamların önemli olmadığını önemli olanın huzur olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Allah ortalığımıza dirlik versin de pide sorun değil. Aç yattığımız günler oldu bugünümüze yüz bin kere şükürler olsun. Dünya krizde biz pandemide 150 ülkeye maske gönderdik. Fransa’da Almanya’da insanlar tuvalet kağıdı alabilmek için bir birbirine girdi” diye konuştu.

“BİR EKMEĞİMİZ VARDI ONU DA ALDILAR”

Bir kadın, “Millet acından ölsün istiyorlar. Bir ekmeğimiz vardı onu da aldılar elimizden. Vatandaş orucu neyle tutsun et yok, ekmek yok, yumurta yok, peynir yok. Neyle tutacak millet ramazanı ölecekler acından.” diyerek tepki gösterdi.

Bir yurttaş, pidenin çok ucuz olduğunu biraz daha zamlanması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu topluma bu layık bence. Bu hükümetin yaptığı zamları göre göre tekrar bunları seçmeleri olağanüstü bir şey. Bunun için de biraz daha zam.”

Bir vatandaş zammın olağan olduğunu ve zamlara alışık olduklarını dile getirirken bir başka yurttaş zamların hiç mesele olmadığını kaydetti.

Emekli bir kadın, “Neye zam gelmedi ki?” diye sorarak, “Emeklileri acından öldürecekler. Şimdi seçim geliyor emeklilerden oy isterler.” dedi.

Fit olmak için buğday ekmeği yediğini kaydeden bir vatandaş yine de 12 lira pide fiyatını çok buldu.

“ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK”

Bir vatandaş bu pahalılıkta 12 liranın normal olduğunu kaydederken, bir başka yurttaş ramazan pidesinin tartışılmayacak bir konu olduğunu, orucun pidesiz de tutulacağını önemli olanın sağlık olduğunu söyledi.

Pide zammına tepki gösteren bir vatandaş ise “Bunu yapanlar utansın. İktidar utansın, seçtiğimiz vekiller bizleri savunamıyor onlar utansın. Emekli bin perişan ramazanda da pide yemeyip ne yapacak?” diye sordu.

Bir vatandaş “Oy verenler düşünsün banane” derken bir başka yurttaş, “Fakir fukara nasıl alsın?” dedi.

Diyecek bir söz olmadığını dile getiren bir yurttaş, muhabirimizin ‘Nasıl alacak vatandaş pideyi’ sorusuna “Almasın pide yemeyince ölmüyor ya” cevabını verdi.

Bir vatandaş, pide fiyatlarının pahalı olduğunu emekli maaşıyla pide almanın bile hayal olduğunu dile getirirken, bir başka yurttaş zamların bugünün konusu olmadığını 22 yıllık hikaye olduğunu ifade etti.

“NORMAL EKMEĞE DEVAM”

Köyde yaşadıklarını bildiren bir vatandaş, “12 lira çokmuş biz ekmek yazar yeriz artık.” diye konuşurken bir başka vatandaş zamların kendisini memnun ettiğini insanların böylelikle ekmek israfından kaçınacağını umduğunu söyledi.

Pide fiyatlarının pahalı olduğunu kaydeden bir vatandaş “Normal ekmeğe devam” yorumunu yaparken, bir başka yurttaş ise “Böylesine biz layığız.” şeklinde konuştu.

Bir kadın zam kararını yanlış bulduğunu ifade ederek, “Oruç tutan insanların ekmeğe pideye çok ihtiyacı var bence güzel verilmiş bir karar değil. Onaylamıyorum.” diye konuştu.