Yıllardır ihtiyaç duyulan yenileme çalışması kapsamında, Park Camii altındaki tesisler baştan sona yenilendi. Eski yapı tamamen kaldırılarak yerine yeni tesisat sistemine sahip, hijyen standartlarına uygun, modern mimariyle tasarlanmış abdesthane ve WC’ler inşa edildi. Bayat halkının ibadet öncesinde ve sonrasında daha rahat, temiz ve güvenli bir ortamda hizmet alması hedeflendi.



Projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan büyük hayır sahiplerine teşekkür eden Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, yapılan hizmetin yalnızca bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin örnek bir göstergesi olduğunu belirtti.