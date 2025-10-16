İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türk edebiyatına yaptığı değerli katkılar ve gençlere yönelik ilham verici mesajları dolayısıyla Prof. Dr. Nurullah Genç’e teşekkür etti.

Prof. Dr. Nurullah Genç, “Nurullah Genç ile Gençlik” başlıklı söyleşisinde gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Öztürk, Prof. Dr. Nurullah Genç’e teşekkür plaketi takdim ederken, Prof. Dr. Zekeriya Işık da Uluslararası II. Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Abdal Ata Sempozyumu” bildiriler kitabından hediye etti.

Muhabir: SELDA FINDIK