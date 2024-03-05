Cuma Pazarı, Fevzi Çakmak, Cemilbey ve Ata Caddesi civarındaki hemşehrileriyle kucaklaşan YRP Belediye Başkan Adayı Anaç, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı.



Seçim çalışmaları hakkında açıklama yapan Yaşar Anaç, çalışmalar sırasında emeklisi, esnafı toplumun bütününde yerel ve merkezi yönetimlere olan tepkisini, değişim arzularını bizzat müşahede ettiklerini söyledi. Anaç, “Artık yeter kararımızı verdik. Yeniden Refah diyoruz. Bu sefer Erbakan İnşallah. Sabırsızlıkla 31 Mart seçimlerini bekliyoruz.” diye çok olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

Yaşar Anaç, “Bugün olduğu gibi 31 Marttan sonra da her daim Çorumlu hemşehrilerimizin duasında ve gönüllerinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)