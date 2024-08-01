Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 zam yapıldığını bildirdi.

Biz de Çorum’un en işlek yeri Gazi Caddesi'nde yurttaşlara mikrofon uzattık, "Doğalgaza yapılan yüzde 38 zam hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sorduk. Her geçen gün zam haberiyle uyanan ve artık tasarruf edecek alanı kalmayan dar gelirliler bu son zamlara isyan etti.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

Zamma tepki gösteren emekli bir teyze, “Maaşlarımıza verdiği bicimcik zammı burnumuzdan getiriyor, burnundan gelsin. Doğalgaza zam elektriğe zam ekmeğe zam, ne yapacağız biz bu zamlarla. Aldığımız 10 kağıt para bu 10 kağıdı kiraya mı vereceğiz fatura mı ödeyeceğiz? Oturduğu sarayda yediklerini bir düşünsün yazık bu millete. Ben kendimi geçtim çocuklara acıyorum, karnı doyası ekmek yiyemiyorlar yazık.” diye konuştu.

Bir vatandaş “Allah yardımcımız olsun ne diyelim derken emekli bir teyze, “E maaşımız çok bin lira, yarısını elektriğe yarısını doğalgaza veririz tamam.” ifadesini kullandı.

Halimiz maffoldu diyen bir vatandaş, “Bu zamlar devam edecek.” yorumunu yaptı.

Hükümetin hep insanların sırtına yük yüklediğini dile getiren bir vatandaş, “Ekmek de bugün 10 lira oldu nasıl geçinecek bu vatandaş?” diye sordu.

Vatandaş da düşünecek hal bırakmadıklarını kaydeden bir yurttaş şunları söyledi: “Ne düşünelim ya. Millet günübirlik yaşamaktan yarınla ilgili bir plan yapamıyor ki. Zam geleceği belliydi, bu hükümetin uygulamalarının bir sonucu. Halk bunu yeni yeni algılıyor. Siz saraylar açıyorsanız bunun bir sonucu olmalı değil mi?”

Bir vatandaş, “İktidar 10 lira verip 15 lira geri alıyor, borçlu kalıyoruz her ay” derken, bir başka yurttaş ise “Bu kadar olur mu millet çok fakir, vallahi hiçbir şey alamıyoruz. Geçim çok zor. Ablam İstanbul'da kirada ev eşyalarını dışarı attılar şimdi buraya gelecek burada da kiralar çok pahalı şaşırdık kaldık. Durumlar çok kötü. Hiç mi görmüyorlar vatandaşın halini ayıp ayıp ya utansınlar.” cevabını verdi.

Halkın zor durumda olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Verdikleri zammın öcünü alıyorlar herhalde. Halk perişan durumda. Madem yüzde 38 zam yapacaktınız bedava vermeseydiniz, bugün de makul zam yapsalardı.” dedi.