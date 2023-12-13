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Kale Mahallesi’nde yapımı planlanan kentsel dönüşüm projesi 6 ay önce durduruldu.

Projeyle ev ve iş yeri sahiplerine mevcut yapıları yıkılarak, yerine belli ödemeler karşılığında yeni ev ve işyerleri verilecekti.

Kale Mahallesi’ndeki 9.5 hektarlık alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alan etmiş, vatandaşlar TOKİ’nin yapacağı yeni ve depreme dayanıklı evlere kavuşacağı günleri bekliyordu.

Kale Mahallesi sakinleri gazetemize ulaşarak kentsel dönüşüm projesinin akıbetini sordu. Projenin hayata geçirilmesi için siyasilerin, kenti yönetenlerin elini taşın altına koymasını istedi.

TAPULARA ŞERH KONDU

2021 yılında müjdesi verilen Kale Mahallesi kentsel dönüşüm projesine halen başlanılamadığını hatırlatan mahalle sakinlerinden Samet Damar, “O kadar reklam, afiş, gösteri sunum yapıldığı ile kalmıştır. Seçim arifesinde, belediyeler ve partiler irili ufaklı müjdeler verirken belediyemiz halen bu proje hakkında suskundur. Mahallemizde hem kentsel dönüşüm başlamadı hem de tapularda şerh olduğundan satış yapılamıyor.” dedi.

Başka şehirlerde TOKİ konutlarının yapılmaya devam ettiğini, kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü aktaran Damar, şunlar söyledi: “Neden bir şeyler yapılacağı zaman hep bekleyen Çorum oluyor? Emekli vatandaşa TOKİ yapım sürecinde yaşanılanları, eksikleri, aksaklıkları sosyal medya aracılığıyla hepimiz gördük. Maalesef diğer illerde ayrı ayrı TOKİ projeleri devam ederken, yine Çorum'un hanesine beklemek, bekletilmek kalıyor sanırım.”

BAŞKAN AŞGIN: SÜREÇ DEVAM EDİYORBelediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale’deki kentsel dönüşümle ilgili ‘Geri dönüş yok, süreç devam ediyor’ açıklaması yapmıştı.