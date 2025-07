Eskiden boş arazilerle çevrili olan bölgenin zamanla yoğun bir konut alanına dönüşmesiyle birlikte gürültü, trafik ve güvenlik endişeleri mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, eğlence tesisinin şehir dışında, daha uygun bir alana taşınması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Üçtutlar Mahallesi Ahçılar Caddesi üzerindeki kurulu lunapark, özellikle yaz aylarında mahalle sakinleri için büyük bir sorun teşkil ediyor. Lunaparkın faaliyette olduğu akşam saatlerinde yükselen müzik sesi, insan çığlıkları ve zaman zaman yaşanan kavgalar nedeniyle büyük bir huzursuzluk yaşandığı belirtiliyor.

“PENCEREMİZİ AÇAMIYORUZ, GÜRÜLTÜDEN DURULMUYOR”

Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, lunaparkın yarattığı gürültünün dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, “Yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle evlerimizde cam ve pencere açmak zorunda kalıyoruz. Ancak açtığımız an gürültüden duramıyoruz. Müzik sesi, çığlıklar ve kavga gürültüsü huzurumuzu tamamen bozuyor. Bu durum artık çekilmez bir noktaya ulaştı" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

“NE DENETİM VAR NE DE GÜVENLİK”

Lunaparkın neden olduğu sorunlar sadece gürültüyle sınırlı değil. Bölgeye gelen ziyaretçilerin araçlarını bina girişleri, kaldırımlar ve acil çıkış noktaları dahil olmak üzere gelişi güzel park etmesi, hem trafik akışını felç ediyor hem de olası bir acil durumda can güvenliği riski oluşturuyor.

Çevrede güvenliği sağlayacak bir personel ya da trafiği düzenleyecek kolluk kuvvetlerinin bulunmadığını ifade eden vatandaşlar, “Ne içeride ne dışarıda bir denetim var. Herkes kafasına göre davranıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk had safhaya ulaşıyor ve tam bir keşmekeş yaşanıyor” sözleriyle durumu özetliyor.

“DAHA UYGUN BİR YERE TAŞINMALI”

Vatandaşlar, ayrıca eğlenceye karşı olmadıklarını ancak lunaparkın yerinin yanlış olduğunu vurguluyor. Yetkililere seslenen mahalle halkı, “Bu lunapark, yerleşim yerlerinin tam ortasında kalmış durumda. Biz eğlenceye karşı değiliz ama böyle bir tesisin yoğun konut bölgesinde faaliyet göstermesi doğru değil. Belediye yetkililerinden talebimiz var; bu lunapark daha uygun, şehirden uzak, otoparkı müsait bir alana taşınamaz mı? Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz ve bu şehrin huzuru için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Artık kalıcı bir çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi